E' il turno di Andrea Ranocchia nei commenti successivi a Roma-Inter, negli studi di Pressing. "La Roma mi ha impressionato nel primo tempo. Non dava un secondo libero all'Inter che faceva fatica a trovare soluzioni. Poi hanno qualità, fisicità e sono riusciti a riprenderla", dice l'ex difensore.

Tra i motivi di dibattito, le sostituzioni di Gasperini, in particolare la scelta di togliere anzitempo Molina e Koné, che nel primo tempo avevano fatto la differenza. "I giallorossi sono calati, nel secondo tempo. L'Inter ha fatto gol subito e la gara è cambiata. Dopo un primo tempo come quello nessuna squadra l'avrebbe ripresa contro la Roma", afferma ancora Ranocchia.