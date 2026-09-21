Direttamente dagli studi di 'Pressing', l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha commentato l'importanza di Lautaro Martinez nell'Inter: "Alla prima giornata qui era stata fatto un domandone, vale a dire se avremmo venduto Lautaro per 100 milioni. Neanche per questa cifra. Qui non si parla di soldi, ma di un leader carismatico. Se non hai uno trascinante così non riesci a recuperare uno svantaggio di due reti. Poche squadre hanno un leader come Lautaro Martinez".

Il discorso poi verte sulla partita di sabato all'Olimpico: "La Roma per cercare di vincere deve andare a 3000 all'ora, l'Inter ha talmente tanta forza che può accelerare e decelerare. Però onore alla Roma perché ha lottato fino all'ultimo secondo. Però per stare lì in vetta devi spingere il motore anche oltre".