Doppietta e prestazione enorme per Manu Koné sabato scorso contro l'Inter. Il francese ha dominato a centrocampo, nella zona presidiata anche da Curtis Jones la cui prova, secondo la Gazzetta dello Sport, è stata insufficiente, al punto da definirlo il peggiore. Punti di vista. Ad ogni modo, la rosea evidenzia come in un universo parallelo Koné avrebbe potuto vestire la maglia nerazzurra, con l'inglese probabilmente altrove e non a Milano.

Questo scenario sarebbe stato realistico se nell'estate 2025 la Roma avesse accettato la proposta dell'Inter per il classe 2001 franco-ivoriano, che però alla fine rimase nella Capitale aprendo, un anno dopo, la strada nerazzurra per il nativo di Liverpool. Prestazioni opposte sul terreno dell'Olimpico, anche se una sola partita non può fare da specchio alla realtà.