Nel giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, parla a Sky Sport anche Carlo Muraro: "Per me guardare la Grande Inter è stata la migliore palestra, guardavi loro e imparavi. Sono stato il suo ultimo compagno di camera, l'ho aiutato a scrivere l'ultima fetta di torta perché gliela dettavo. Era leggero e scherzoso, iniziava sempre un discorso con una battuta. Inizialmente avevo tanta soggezione, ero piccolino in mezzo a quei campioni che guardavo in televisione. Con lui forse di più perché parlava poco ma faceva grandi cose, come tutti in quella squadra. Un ricordo? Dopo l'anno col Varese in Serie B, in un allenamento segnai di punta e lui si congratulò perché presi di punta il portiere. Lo ricorderò sempre". Ma c'era differenza tra il Mazzola calciatore e quello dirigente? "Da calciatore era molto attaccato ai giocatori e faceva le loro veci per difenderli; da dirigente era passato più dall'altra parte".