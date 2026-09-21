I funerali di Sandro Mazzola si terranno oggi pomeriggio alle 14.45 a Milano nella basilica di Sant'Ambrogio come ricorda oggi il Corriere dello Sport. "Sarà l’ultimo saluto di tutto il Paese così come non sarà presente soltanto il mondo del calcio, ma anche esponenti e personalità di altri settori che si stringeranno attorno ai quattro figli, ai nipoti e all’intera famiglia di uno dei simboli indiscussi dello sport italiano. L’Inter ovviamente sarà in prima fila con una sua delegazione", si legge sul quotidiano.

Il comune di Milano ha annunciato che oggi ci sarà la bandiera civica a mezz'asta in tutte le sedi comunali e il lutto cittadino, che interesserà anche il paese di Vedano al Lambro, dove Mazzola risiedeva. La cerimonia sarà presieduta da monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant’Ambrogio, con posti limitati e in gran parte riservati all’interno della basilica.