Sono solo dodici i giocatori scesi in campo oggi, a Clairefontaine, per il primo allenamento condotto da Zinedine Zidane in qualità di commissario tecnico della nazionale francese. Tra questi l'interista Andy Diouf e altri tre giocatori provenienti dalla Serie A (il romanista Manu Koné e i comaschi Lucas Da Cunha e Jean Butez). Con loro anche Esteban Lepaul, Guillaume Restes, Maghnes Akliouche, Dayot Upamecano, Michael Olise, Jules Koundé, Eduardo Camavinga e Maxence Lacroix. Gli altri undici componenti del gruppo selezionato da Zizou hanno lavorato in palestra.