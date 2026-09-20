Qualsiasi sia il risultato delle gare mancanti, c'è una certezza: il primato dopo cinque giornate di campionato è in condivisione. Ci sono le due squadre della Capitale, Roma e Lazio, in compagnia dell'Inter. E' una classifica sicuramente insolita, registrando anche i 12 punti del Cagliari w i 10 del Frosinone, che ha agganciato il Como battendolo quest'oggi allo Stirpe. Roma e Lazio in testa insieme mancavano dal 1999, quando a fare compagnia alle due squadre c'era anche la Juventus, con l'Inter due lunghezze dietro di loro.