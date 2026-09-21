Cambia il calendario dell'Inter U23, che non scenderà in campo nei prossimi due turni di campionato in coincidenza con la sosta per le Nazionali. Come ufficializzato dal comunicato di Serie C Sky Wi-Fi, le due partite dei nerazzurri contro Giugliano e Scafatese, valide per la settima e ottava giornata del Girone C e in programma il 27 settembre e il 3 ottobre, sono state rinviate rispettivamente al 13 ottobre e al 27 ottobre.

Di seguito il nuovo programma:

7ª GIORNATA - Martedì 13 ottobre 2026, ore 15:00 Giugliano-INTER U23

8ª GIORNATA - Martedì 27 ottobre 2026, ore 14:30 INTER U23-Scafatese