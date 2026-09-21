Paolo Pulici, simbolo del Torino scudettato degli anni Settanta, ricorda commosso Sandro Mazzola dalle pagine di Tuttosport. "L’ho conosciuto molto bene… Quando un giocatore di Serie A come lui ti dice “La cosa che ti invidio di più è la maglia che indossi” vuol dire tantissimo. Eravamo a San Siro, era la mia prima volta su quel campo e ho fatto anche gol".

Accadde, racconta Pulici, nel 1968/69 in un 2-2 tra Torino e Inter. Era il giorno del primo gol di Pulici in granata. "Mazzola mi ha fatto i complimenti, dicendomi che ero stato il migliore in quella partita e che non avrei dovuto perdere il vizio di fare gol, perché avrei fatto contenti tanti tifosi. E aveva ragione. Ne ho fatti 172 e li ho fatti sicuramente felici. Del resto per me il Toro è qualcosa di unico. Ogni tifoso ha la sua fede, ma quella dei granata è una cosa diversa".