Giovanni Malagò, presidente della FIGC, è tra i presenti al funerale di Sandro Mazzola nella basilica di Sant'Ambrogio. E condivide con i giornalisti un ricordo assai personale legato al Baffo: "Ricordo quando avevo 10 anni, ero al mare e si è fatto tardissimo, c'era Italia-Germania e la guardavamo in un piccolo Brionvega, in bianco e nero. Ci siamo innamorati di quell'Italia e del calcio. Grazie Sandro".