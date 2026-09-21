Giovanni Malagò, presidente della FIGC, è tra i presenti al funerale di Sandro Mazzola nella basilica di Sant'Ambrogio. E condivide con i giornalisti un ricordo assai personale legato al Baffo: "Ricordo quando avevo 10 anni, ero al mare e si è fatto tardissimo, c'era Italia-Germania e la guardavamo in un piccolo Brionvega, in bianco e nero. Ci siamo innamorati di quell'Italia e del calcio. Grazie Sandro".

Sezione: News / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 14:51
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.