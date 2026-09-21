Ieri sera prima di Juventus-Atalanta, nel corso del minuto di silenzio dedicato alla memoria di Sandro Mazzola, parte della curva bianconera si è voltata di spalle mandando un messaggio fin troppo evidente. Tra i vari commenti sull'accaduto, tendenzialmente di condanna, c'è anche quello di Walter Zenga, bandiera dell'Inter e uomo di calcio, che conosce benissimo certe dinamiche e non accetta in alcun modo quanto accaduto, spiegandolo attraverso i propri social: "Ci sono momenti in cui la maglia, i colori e la rivalità dovrebbero semplicemente scomparire. Un minuto di silenzio non significa essere interisti, juventini o milanisti. Significa avere rispetto. Sandro Mazzola è stato un grande uomo di calcio, un campione della Nazionale e un pezzo della storia del nostro sport. Voltarsi di spalle durante il minuto dedicato alla sua memoria è un gesto che non riesco a comprendere e che trovo profondamente triste. La rivalità appartiene al calcio. Il rispetto appartiene alle persone. E viene prima di tutto".