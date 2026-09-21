Beppe Bergomi commenta la prova offerta dall'Inter contro la Roma dagli studi di Sky Sport. "Sono 6 anni che l’Inter vuole dominare il gioco e avere la palla. Con quei centrocampisti fatica a difendere a campo aperto, ma anche con blocco basso. Ma negli anni in cui vince lo Scudetto la concentrazione è massima e quei centrocampisti mettono grande attenzione. Poi ci sono gli errori individuali. Sul primo gol preso contro la Roma, Bastoni gioca male la palla, Diouf e Barella sono già alti, ma tu non ti puoi alzare se non hai consolidato il possesso, così Bisseck è in mezzo a tre avversari. Con l’Udinese i gol arrivano più o meno nella stessa situazione. Ci devono lavorare".
"Per me in fase difensiva la rosa si è ristretta - aggiunge lo 'Zio' -. Stones è abituato al City con l’80% di possesso e una difesa di reparto. All’Inter si difende uno contro uno e infatti lui contro l'Udinese si fa male. De Vrij e Acerbi non li hai sostituiti con dei marcatori puri".
Autore: Antonio Di Chiara
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