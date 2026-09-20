Partita di enorme personalità per l'Inter U23 di mister Stefano Vecchi. I nerazzurri, in un Breda gremito di tifosi ospiti, battono il Foggia 3-2 e salgono a quota 10 in classifica dopo sei partite di campionato. Doccia fredda al 3' per la squadra di Vecchi, sotto con un gol di Merdji. Il pari però è arrivato meno di centoventi secondi più tardi, con Milani. In chiusura di primo tempo Fumagalli ha portato avanti i suoi. L'Inter U23 ha poi approcciato molto meglio la ripresa, raddoppiando il vantaggio con Avitabile al 63', migliore in campo quest'oggi. Il Foggia nel finale ha spinto, pur senza creare granché, con tanti uomini, almeno fino all'94', quando Ravasio ha accorciato di testa. Non è bastato alla squadra di Auteri per trovare poi il pari: vittoria di carattere dei nerazzurri, che ora sono quarti a pari merito nel girone C di Serie C. Ora due settimane di sosta per la squadra di Vecchi, che potrà recuperare gli infortunati e le energie per proseguire poi il suo campionato.
IL TABELLINO
INTER U23-FOGGIA 3-2
Marcatore: 3' Merdji (F), 5' Milani (I), 45'+2 Fumagalli (I), 63' Avitabile (I), 90'+4 Ravasio (F)
INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Garonetti (dal 70' Donato), Bovio, Jakirovic (dal 70' Re Cecconi); Avitabile, Kaczmarski, Fiordilino, Milani; Mancuso (dal 57' Mosconi), Fumagalli (dal 57' Bovo); Lavelli (dal 60' Zuberek).
A disposizione: Taho, Raimondi, Marello, Cerpelletti, Agbonifo, Venturini, Matarrese, Aidoo.
Allenatore: Omar Danesi (Vecchi squalificato)
Ammonito: Kaczmarski (91')
FOGGIA (4-3-3): Saro; Todisco, Berra, Seck, Smeraldi (dal 13' Maestrelli); Zuccon (dal 55' Ravasio), Gallo (dal 55' Coulibaly), Haoudi; Petito (dal 70' Touré), Luciani, Merdji (dal 70' Panico).
A disposizione: Marfella, Testa, Di Pasquale, Parisy, Chiara, Azarovs, Bigonzoni, Ngana.
Allenatore: Gaetano Auteri
Ammoniti: Gallo (20'), Panico (77')
Arbitro: Andrea Mazzer (sez. di Conegliano)
Assistenti: Gigliotti-Munitello
Quarto ufficiale: Restaldo
Operatore FVS: Martone
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16.59 - FINISCE QUI! L'Inter U23 batte il Foggia 3-2, gigantesca vittoria dei ragazzi di mister Vecchi.
IL GOL - Touré salta Milani facilmente e poi Ravasio anticipa tutti in area di rigore di testa sul cross del compagno.
90+4' - GOL DEL FOGGIA. Ravasio accorcia le distanze, 3-2.
90+1' - Giallo per Kaczmarski. Fallo tattico su Panico.
90' - Sei minuti di recupero.
89' - Pochi minuti alla fine, Inter che ora è chiusa nella propria metà-campo.
85' - Altra occasione per Panico in area di rigore, Fiordilino respinge. Foggia che ora ha bisogno del gol e sta spingendo tanto per riaprirla.
84' - Punizione dai 25 metri che Panico calcia bene, la palla scende con i giri giusti ma non trova la porta.
79' - Panico prova a mettersi in proprio con il tiro a giro: palla fuori di pochissimo.
78' - Gol dell'Inter ma è tutto fermo: fuorigioco. Aveva segnato Bovo in mischia.
77' - Giallo per Panico. Mosconi si invola palla al piede, Panico lo stende, cartellino inevitabile.
70' - Cambi per il Foggia. Dentro Panico e Touré per Merdji e Petito. Cambi anche per l'Inter, con Donato e Re Cecconi per Garonetti e Jakirovic. Ultime sostituzioni per entrambe le squadre.
68' - Cooling break al Breda. Jakirovic non ce la fa probabilmente, ma l'Inter ha un solo slot per due sostituzioni.
67' - Crampi per Jakirovic e Garonetti, Inter che adesso ha poche energie e dovrà essere brava a gestire.
IL GOL - Mosconi accelera e mette in mezzo dalla destra, Saro attacca la palla ma non la trova e alle sue spalle c'è il rinvio di Ravasio, che non è sufficientemente deciso. Avitabile a porta vuota fa 3-1.
63' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! AVITABILE! Inter avanti 3-1!
63' - Kaczmarski costringe alla grande parata Saro. Bel destro del polacco.
62' - Todisco salva tutto. Mosconi si accende subito e arriva al cross. Avitabile sul secondo palo è puntuale, ma prima di lui arriva Todisco, che in tuffo alza sopra la traversa.
60' - Cambio Inter. Problema fisico per Lavelli. Al suo posto entra Zuberek.
57' - Cambi per l'Inter. Fuori Mancuso e Fumagalli per Mosconi e Bovo. Ora è un 3-5-2 per i nerazzurri.
56' - Per Mazzer non c'è nulla.
55' - Card FVS per il Foggia. Contatto tra Garonetti e Todisco, che si rotola a terra.
55' - Cambi per il Foggia. Fuori Zuccon per Ravasio e Gallo per Coulibaly
54' - Petito sfiora il gol. Cross dalla sinistra da esterno a esterno, Milani disorientato si fa beffare da Petito, che però da pochi passi non trova la porta.
48' - Inter pericolosa! Mancuso porta palla per 40 metri e prova il tiro a incrociare dal centro-destra, all'altezza del limite dell'area: para Saro. L'azione prosegue e l'Inter arriva sul fondo a destra. Avitabile cerca Bovio, inseritosi a supporto: Seck salva tutto.
16.08 - Fischia Mazzer, si riparte al Breda.
16.07 - Squadre di nuovo in campo, non c'è nessun cambio.
L'Inter U23 chiude sorprendentemente avanti il primo tempo grazie a un gol di Fumagalli allo scadere. E pensare che la partita era iniziata nel peggior modo possibile per i nerazzurri, con il gol di Merdji praticamente a freddo, al 3'. Dopo due minuti però il pareggio di Milani ha rimesso a posto le cose. Poi poche occasioni fino al 38', quando un errore in costruzione di Mancuso aveva spianato la strada a Petito: l'esterno ospite si è divorato il gol a tu per tu con Melgrati. Diverso esito in situazione simile per Fumagalli. Il 'Puma' al 47' si è avventato sul passaggio in orizzontale sbagliato di Seck e, a porta vuota, ha portato avanti l'Inter U23.
15.51 - Finisce qui il primo tempo.
IL GOL - E' Seck a combinarla grossissima. Senza pressione il classe 2006 cerca l'altro centrale, da sinistra verso destra, ma la palla è leggibile e imprecisa. Fumagalli ci si avventa e, di prima, segna a porta vuota.
47' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! FUMAGALLI! Inter U23 in vantaggio su disastro della difesa ospite!
45' - Primo tempo che ora scivola via senza grandi occasioni. Tre di recupero.
38' - Se lo divora Petito! Follia di Mancuso che mette in gabbia Jakirovic, palla persa e Petito si invola a tu per tu con Melgrati. Calcia fuori, clamorosamente.
37' - Haoudi ci prova: tiro dal limite destro sul primo palo, la palla non trova la porta, Melgrati sembrava in traiettoria.
29' - Jakirovic salva tutto. Irruzione sulla destra di Maestrelli, che va dentro per Luciani. Controllo spalle alla porta e tiro in girata, si oppone con il corpo Jakirovic, a pochi metri da Melgrati. Decisivo qui il croato.
27' - Si riparte dopo la pausa.
26' - Sono 2641 gli spettatori al Breda oggi, di cui 1292 nel settore ospiti. Chiaramente anche in tribuna centrale sono tantissimi i sostenitori della squadra di Auteri.
25' - Cooling break, necessario visto il grande caldo.
21' - Punizione di Fumagalli da fuori area, Jakirovic ci arriva ma non dà forza e direzione alla palla: rinvio dal fondo.
20' - Giallo per Gallo. Fallo tattico su un Avitabile decisamente ispirato in questo avvio.
18' - Bella combinazone per vie centrali del Foggia. Zuccon cerca Merdji, non si chiude l'uno-due di tacco. Poi riparte Lavelli, Seck lo stende, fallo.
13' - Cambio per il Foggia. Esce Smeraldi, problema fisico, per lui Maestrelli.
10' - Questa volta è Petito a crossare, da destra, per il Foggia. Traiettoria molto diretta che sorvola la traversa di Melgrati.
7' - Avvio da cuore in gola al Breda. Arriva ancora al cross da destra il Foggia, Garonetti devia in angolo. Ritmi altissimi.
IL GOL - Situazione confusissima al limite dell'area di rigore del Foggia, poi dalla mischia esce con il pallone Fumagalli che allarga a sinistra per Milani. Tutto solo, piattone e palla in porta.
5' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! MILANI! Pareggio subito dell'Inter!
IL GOL - Merdji, suo il gol. Crossa Haoudi, Bovio buca e Merdji stoppa, da dentro l'area calcia e buca Melgrati. Avanti i pugliesi.
3' - GOL DEL FOGGIA. Ospiti avanti, ha segnato Merdji, 0-1.
1' - Subito Foggia. Petito arriva al cross e cerca Luciani: girata respinta da Garonetti.
15.02 - Fischia Mazzer: è iniziata Inter U23-Foggia!
15.00 - Minuto di silenzio per Sandro Mazzola.
14.58 - Stante, Iddrissou, gli altri infortunati e il DS Dario Baccin prendono posto in tribuna centrale.
14.57 - Squadre in campo alle spalle del direttore di gara Mazzer. Inter U23 in nerazzurro, ospiti in bianco.
14.48 - Squadre negli spogliatoi dopo il riscaldamento. Ha appena preso posto in tribuna intanto il presidente dell'Inter Beppe Marotta.
L'Inter U23 chiude con un big match la prima parte di campionato, alla vigilia della sosta. Allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni arriva il Foggia, seguito da una tifoseria numerosissima. Tutto esaurito dunque per la gara valida per la sesta giornata del girone C di Serie C. La partita ha grande valore anche per la classifica. L'Inter U23, a quota 7, vincendo allungherebbe sulla zona calda della classifica, dove si trova proprio la squadra pugliese, a quota 5.
I nerazzurri, con Vecchi squalificato, avranno a disposizione Bovio e Mosconi, nonostante fossero a Roma ieri con la Prima Squadra. Non ci saranno poi diversi infortunati, con una formazione parecchio ritoccata rispetto all'undici tipo di inizio stagione: fuori Prestia e Stante in difesa, Amerighi sulla fascia destra, Iddrissou in attacco. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma alle 15 al Breda.
Alessandro Savoldi
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