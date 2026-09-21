La preziosa e sofferta vittoria al Monzello contro i padroni di casa del Monza per 3-2 permette, alla fine del quinto turno di campionato, all'Inter U20 di Emiliano Bigica di trovarsi da sola al primo posto in classifica. Il pareggio interno di ieri del Parma per 2-2 contro il Cagliari infatti impedisce, pur mantenendo l'imbattibilità, ai gialloblu di agguantare i nerazzurri in vetta e li obbliga a condividere il secondo posto, a 2 lunghezze di distanza dalla capolista, con Roma ed Empoli. A seguire la classifica attuale dopo 5 giornate di campionato Primavera:

Inter 13, Empoli 11, Parma 11, Roma 11, Lazio 10, Bologna 9, Genoa 7, Hellas Verona 7, Milan 7, Cagliari 7, Cesena 6, Como 5, Torino 5, Lecce 4, Monza 4, Sassuolo 4, Albinoleffe 4, Fiorentina 3, Juventus 3, Atalanta 3. 

Sezione: Giovanili / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 13:09
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.