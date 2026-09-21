Daniel Maldini può finalmente pensare solo alla Nazionale. Il test effettuato all'ospedale Niguarda è risultato al di sotto del limite di cut off alle sostanze stupefacenti. In altre parole, l'attaccante del Cagliari, che lo scorso weekend nella periferia Nord di Milano è stato protagonista di un incidente alla guida della sua auto con cinque persone ferite in modo lieve, non ha fatto nell'occasione uso di droghe. Rimane dunque la positività all'etilometro, motivo per cui gli è stata ritirata la patente come da legge. 

Il giocatore, convocato da Roberto Mancini per le prossime partite dell'Italia, era già risultato negativo agli stupefacenti nelle analisi effettuate il giorno dopo l'incidente in un laboratorio di Cagliari. Ora è arrivata la conferma che spazza via ogni dubbio, per la serenità del ragazzo.

Sezione: News / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 11:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.