Una settimana di libera uscita per l'Inter dopo il pari con la Roma. Complice anche la lunga sosta all'orizzonte, come appurato da FcInterNews.itil tecnico Cristian Chivu ha deciso di lasciare i suoi uomini non impegnati con le Nazionali otto giorni di relax prima di ritrovarsi ad Appiano Gentile lunedì prossimo per i prodromi della preparazione del match di campionato contro il Parma. I giocatori alle prese coi recuperi dai loro infortuni, ovvero Hakan Calhanoglu, John Stones e Djed Spence, si presenteranno prima alla Pinetina per riprendere il lavoro di recupero. 

Simone Togna

Sezione: Esclusive / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 17:37
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.