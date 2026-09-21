Dopo la netta e rasserenante vittoria per 3-0 sul Lecce al Meazza, l'allenatore del Milan, Ruben Amorim, ha voluto comunque sottolineare come chi sta davanti in classifica ai rossoneri, seppur le distanze siano minime, lo è anche per il livello generale: "Roma e Inter credo siano distanti - ha detto in conferenza il portoghese -. Se guardi al nostro modo di giocare e agli avversari, penso che abbiano avuto più tempo come squadra. Si vede che i meccanismi ci sono e sono più chiari rispetto al nostro gruppo, ma non abbiamo perso così tanti punti".

Sezione: News / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 13:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.