Oltre 1200 tifosi presenti ieri a Sesto San Giovanni, che hanno trasformato lo stadio Breda in uno Zaccheria in miniatura: enorme la spinta dei tifosi del Foggia nella sfida di ieri contro l'Inter Under 23, passione non ripagata dalla squadra di Gaetano Auteri che è uscita sconfitta per 3-2 dalla sfida coi nerazzurri. Il giorno dopo, il presidente dei Satanelli Gennaro Casillo ha dedicato sui social un messaggio ai sostenitori: "sento il dovere di ringraziare i tantissimi tifosi che hanno riempito gli spalti a Sesto. La maggior parte di voi è gente che ha dovuto lasciare Foggia e la propria famiglia per lavoro. Ieri ho visto sorrisi, abbracci e lacrime per questi colori. Gente che vive per questa maglia e ama la propria squadra e la propria terra. È stato bellissimo, eravamo una cosa sola".

Casillo, figlio dello storico patron rossonero Pasquale, prosegue: "Dovevamo regalarvi una gioia, la meritavamo tutti. Dopo una notte passata in bianco, il pensiero è uno solo: bisogna lavorare ancora di più. Foggia non è una piazza come le altre. Ieri lo abbiamo dimostrato a tutta l'Italia”.



