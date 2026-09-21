Un altro compagno di Sandro Mazzola nella Grande Inter come Gianfranco Bedin ricorda la figura del suo ex capitano ai microfoni di Sky Sport: "Per me è stato un grande sotto il profilo umano, semplice in campo e fuori campo. Un ragazzo veramente eccezionale". Poi ha ricordato in particolare la rete segnata al Vasas "dopo aver dribblato mezza squadra. Io gli do palla a centrocampo e gli ho chiesto di ridarmela. Invece lui è andato avanti, ha dribblato 4-5 difensori e il portiere, poi ha segnato e si è messo a ridere. Se faceva pesare il suo ruolo da leader? No, sapeva di essere forte però era semplice come nella vita e questo ha determinato la sua grandezza. Ricordo che però era scarso a boccette e biliardo e con me non voleva giocare".

Bedin commenta poi le parole di Helenio Herrera che tendeva a sminuire gli avversari per spronare la sua Inter: "Era sempre così e aveva ragione, un grande uomo. Io marcavo Eusebio che era un bestione, ma lui mi diceva che era la testa che lavorava".