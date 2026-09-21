Primato condiviso a tre squadre: la classifica della Serie A vede Roma, Inter e Lazio in cima alla graduatoria a quota 13 punti. Segue il Cagliari a dodici, davanti al Milan, che di punti ne ha undici. Ma il dato sul quale vogliamo soffermarci è quello relativo ai gol subiti: l'Inter, tra le prime 9 squadre della classifica, ha la peggior difesa, con otto gol subiti. Il Cagliari ha, attualmente, la miglior difesa della A, con appena due reti al passivo, seguito da Lazio e Roma (3). Frosinone, Juve e Milan hanno subito 4 gol, il Napoli sei.