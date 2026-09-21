Ospite del podcast 'Numer1', Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha condannato il comportamento di alcuni tifosi della Juventus che ieri, allo stadio, prima della gara contro l'Atalanta, hanno dato le spalle al campo durante il minuto di silenzio per onorare la memoria di Sandro Mazzola: "Pene collettive? No, più che mai oggi vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri - la sua posizione -. È qualcosa che mi dispiace, non c'è rispetto neanche per la morte di un grande giocatore, una persona che ha servito il Paese come atleta. Poi c'è anche il percorso nella città di Torino della sua famiglia. E' una cosa che ci riporta indietro, al contrario del 'percorso netto' che abbiamo vissuto nel minuto di silenzio per Franco Baresi. E' una storia che ci ha rattristato e amareggiato a dir poco. Ritorniamo al solito discorso culturale. Da presidente - ha concluso Malagò - da appassionato e tifoso mi auguro che vengano colpiti i singoli soggetti perché la Juventus è assolutamente vittima di questa storia, questo è poco ma è sicuro".