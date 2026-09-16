Pur non essendo più un giocatore nerazzurro, l'Inter monitora da lontano la situazione di Aymen Zouin. L'attaccante esterno marocchino è infatti passato al Parma in estate, prima di essere ceduto in prestito al Casa Pia, squadra portoghese. In Viale della Liberazione però un occhio di riguardo per l'ex Primavera e Under 23 c'è, perché il club mantiene la possibilità di riacquistare il cartellino dagli emiliani.

Intanto, nello scorso weekend, è arrivata la prima presenza per Zouin. Pochi minuti, dopo tre panchine consecutive: l'ex Inter è infatti entrato all'88'di Casa Pia-Porto, partita finita 1-4. Nessuno spazio per incidere concretamente su una gara già indirizzata, ovviamente, ma una prima opportunità di mettersi in luce, in un'annata che il Casa Pia ha iniziato malissimo. I rossoneri occupano infatti l'ultimo posto della Liga Portugal, con un punto in sei partite. Vedremo se, magari anche con l'aiuto di Zouin, la squadra saprà rialzarsi con il passare delle giornate.