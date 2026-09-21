Urbano Cairo, presidente del Torino, si è presentato nella basilica Sant'Ambrogio per il funerale di Sandro Mazzola e ha condiviso con i giornalisti un suo personale ricordo: "Nell'anniversario dei 100 anni di Valentino disputammo al Filadelfia un torneo per piccoli del Torino, dell'Inter e del Venezia. Lui venne, era felice di questa celebrazione del padre. Rimase tutta la giornata, lui e Pulici diedero il calcio d'inizio. Fu una bella cosa, lui è sempre stato legato al ricordo del papà, del grande Torino, di quando da piccolo accompagnava il padre al Filadelfia per l'allenamento, poi giocava e palleggiava lì. Una persona veramente molto perbene, simpatica e ironica".

Sezione: News / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 15:00
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.