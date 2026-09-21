Ciro Ferrara dimostra di aver gradito la prova offerta da Roma e Inter all'Olimpicol sabato pomeriggio. "E' stata una partita bella da vedere, non posso che confermare gli applausi per le due squadre, Roma e Inter. Quante squadre sarebbero state in grado di recuperare due gol alla Roma? Evidentemente il fatto di andare sotto di due gol sta nell'approccio alla gara. Non credo sia il fatto di pensare che tanto poi la recuperi, perché non sempre ti va bene. Ma oggettivamente l'Inter ha anche dei cambi che sarebbero titolari ovunque", dice l'ex difensore dagli studi di Dazn.

Nel corso della serata Ferrara si esprime anche sulla sfida nella sfida tra Lautaro Martinez e Malen. "Lautaro per me rimane l'attaccante più forte della Serie A", afferma.