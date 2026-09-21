Adriano Panatta condanna duramente e senza mezzi termini quanto accaduto all’Allianz Stadium prima di Juventus-Atalanta, quando una parte dei tifosi bianconeri si è voltata di spalle durante il minuto di raccoglimento dedicato a Sandro Mazzola. Ospite negli studi della 'Domenica Sportiva', l'ex campione italiano di tennis ha chiesto condanne severissime per i responsabili dell'accaduto: "È una cosa così brutta, vergognosa... Questo gruppo di tifosi che ha fatto questa cosa mi ha fatto vergognare di essere italiano. È inconcepible, va al di là di qualsiasi maleducazione, cattivo gusto, cultura assente. Però secondo me dovrebbe essere attivato il Daspo: sono peggio gli insulti che hanno fatto tantissimi tifosi a qualche giocatore di colore nostro fratello o questa cosa? I responsabili possono essere individuati e va dato loro il Daspo per sempre".