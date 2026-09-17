C'è anche un po' di Inter nel mercoledì di Coppa di Grecia. Nel largo successo dell'AEK Atene per 8-1 contro il Panserraikos sono andati a segno due giocatori legati al passato e al presente nerazzurro. Tra i marcatori figura infatti Joao Mario, ex centrocampista dell'Inter, ma soprattutto Christos Alexiou, difensore classe 2005 ancora sotto il controllo del club nerazzurro.

Doppietta per il difensore greco

Alexiou ha vissuto una serata particolarmente brillante, firmando addirittura una doppietta. Il centrale greco ha aperto le marcature e poi ha messo il sigillo finale sul risultato, confermando ancora una volta una notevole pericolosità anche nell'area avversaria. Un modo decisamente convincente per iniziare la sua nuova avventura in patria.

Futuro ancora legato all'Inter

Alexiou è stato ceduto in estate all'AEK Atene con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il suo futuro verrà quindi valutato al termine della stagione insieme all'Inter, che conserva la possibilità di riportarlo a Milano. Intanto il classe 2005 continua a mandare segnali importanti. E una doppietta, per un difensore centrale, è certamente un modo efficace per farsi notare.