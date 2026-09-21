Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, che ci ha lasciati lo scorso 19 settembre privando tanti tifosi interisti, ma anche semplici appassionati di calcio, di una figura che ha lasciato un segno indelebile non solo nel mondo del pallone, ma in generale nella storia del nostro Paese. Non è un caso se centinaia e centinaia di persone si sono presentate nel primo pomeriggio all'esterno della basilica di Sant'Ambrogio dove si sarebbe svolto il funerale.

E oltre alle persone 'comuni', molte con l'età per averlo apprezzato sul rettangolo di gioco, anche tanti personaggi dello sport e soprattutto del calcio abbiano voluto essere presenti. Ovviamente una nutrita delegazione dell'Inter, con Beppe Marotta, Dario Baccin e Javier Zanetti in prima linea, ex calciatori come Beppe Bergomi e Ivan Cordoba ma anche rappresentanti di altri club (Giovanni Carnevali, Urbano Cairo, Paolo Scaroni...) e della FIGC (Giovanni Malagò) che non potevano assentarsi da una cerimonia talmente significativa anche in virtù del fatto che Sandro Mazzola, come ribadito da più parti, andava ben al di là dei colori nerazzurri che ha sempre indossato con onore e orgoglio.

Tanti striscioni e applausi all'arrivo del feretro, come testimoniano le immagini raccolte sul posto dall'inviato Simone Togna.