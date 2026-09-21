L'Inter all'inglese non è ancora diventata tale. "John Stones perché deve recuperare dal risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, Curtis Jones perché nonostante abbia avuto più minuti dei connazionali ancora non ha ingranato e Djed Spence perché in campo non si è mai visto", sentenzia La Gazzetta dello Sport.

La lunga pausa servirà a Cristian Chivu anche per questo: riavere l'intero pacchetto dei britannici appena arrivato in rosa. Stones ha messo il Parma nel mirino dopo il recente infortunio e lo stesso vale per Spence, che sta andando avanti con la riatletizzazione e durante la sosta completerà il recupero. Chivu, come riporta la rosea, è sicuro che tutti e tre "avranno possibilità di far vedere quello che valgono. Noi sappiamo il contributo che daranno durante la stagione". Compreso Jones, l'inglese che si è visto di più, centocinquantadue minuti in campo e 4 presenze, titolare contro Real Madrid e Roma, anche se all'Olimpico l'inglese non ha brillato.