Molti hanno evidenziato il fatto che Roma e Inter si siano divise la partita: "un tempo ciascuna". In parte è vero, nel senso che i giallorossi hanno dominato sul piano del gioco la prima frazione, mentre i nerazzurri sono apparsi in netta crescita nella ripresa, dove sarebbe potuta arrivare anche la terza rete come accaduto contro il Napoli. Il dato relativo agli expected goals racconta una statistica ben precisa: 2,37 per i nerazzurri, 1,68 per i giallorossi. Le chances per il Biscione sono state davvero molto nitide, è mancata concretezza offensiva.