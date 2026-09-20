Molti hanno evidenziato il fatto che Roma e Inter si siano divise la partita: "un tempo ciascuna". In parte è vero, nel senso che i giallorossi hanno dominato sul piano del gioco la prima frazione, mentre i nerazzurri sono apparsi in netta crescita nella ripresa, dove sarebbe potuta arrivare anche la terza rete come accaduto contro il Napoli. Il dato relativo agli expected goals racconta una statistica ben precisa: 2,37 per i nerazzurri, 1,68 per i giallorossi. Le chances per il Biscione sono state davvero molto nitide, è mancata concretezza offensiva.

Sezione: Focus / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 19:40
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione