La corsa scudetto è iniziata con Juventus e Milan oggi rispettivamente a due e tre punti dalla vetta. Paolo Di Canio parla a Sky Sport delle possibilità che hanno le due formazioni nella lotta per l'alta classifica. "Juve e Milan vengono da un percorso diverso, rispetto a Inter e Roma. L’Inter ha ampliato anche la rosa. Parte sempre così così e deve migliorare, ma Inter e Roma hanno certezze all’80%. Le altre sono incomplete e hanno delle coppe dove possono puntare a dire la loro. Il Como? Difficile vinca lo Scudetto".

"Roma-Inter una partita da Premier? C’era aggressività, ma anche talento. Scordiamoci gli inizi dell’Inter che sembra si debbano svegliare ancora. Però per ritmi e voglia di superare era una partita da Premier", prosegue Di Canio, che sottolinea però le lacune nelle chiusure, in particolare di Zielinski. "C'è un giocatore che deve dare equilibrio e si sta comportando benissimo nel dettare i tempi, ma in quelle situazioni manca nell'atto finale, ed è Zielinski. Bisogna guardare pure dal punto di vista dell'equilibrio. L'Inter concede anche quando è in controllo, sul primo gol della Roma mancano aggressività, attenzione, ci sono 6-7 tocchi, c'è l'avvicinamento all'avversario al trotto. E sono i primi minuti di partita".