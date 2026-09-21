Sofia Verrini, difensore classe 2008 di proprietà dell'Inter, si è trasferita ufficialmente al Cesena a titolo temporaneo per una stagione. Contestualmente, la calciatrice nerazzurra ha firmato il rinnovo di contratto con il club milanese fino al 30 giugno 2029. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 20:31 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.