La sosta per le nazionali è spesso momento propizio per fare un punto della situazione. Lo è per i club, ma anche per gli arbitri. Non a caso, proprio oggi si è tenuto a Lissone, al Centro VAR, il meeting tra la Lega Calcio Serie A, l’Associazione Italiana Arbitri e le 20 società di Serie A. A fare un resoconto dell'appuntamento proprio la Lega Serie A, con un comunicato ufficiale.

Le parole dei protagonisti dell'incontro

Ad aprire la riunione è stato il presidente di Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli. Ha poi commentato: "È stata una riunione molto positiva, con grande partecipazione da parte delle nostre Società. Orsato ha illustrato diversi episodi, anche con senso di autocritica. Gli errori fanno parte del gioco, l'importante è non ripetere gli stessi ed avere uniformità di giudizio. Vedere i dati di questo avvio di stagione ci soddisfa, l'aumento del tempo effettivo di gioco e la diminuzione dei falli vanno nella direzione di un gioco più fluido e spettacolare".

L'AIA è poi intervenuta con il direttore tecnico Domenico Messina, che ha spiegato la direzione presa dal corpo arbitrale in questa stagione: "Con Orsato ci siamo posti come obiettivo primario l'innalzamento della qualità media degli arbitri e il poter dare un contributo concreto al miglioramento dello spettacolo offerto. La scelta di far giocare di più rientra in questa ottica e si inquadra in un ambito internazionale con il quale dobbiamo confrontarci. Lavoreremo per evitare i pochi errori fatti, ma non molleremo un centimetro sull'impostazione tecnica adottata, peraltro condivisa da tutti gli allenatori presenti".

Così invece il grande protagonista di queste prime settimane di calcio giocato, il designatore Daniele Orsato: "L’obiettivo è quello di favorire il gioco del calcio e non fischiare i minimi contatti. Una linea che manterremo uguale fino al termine del campionato”. La suddetta linea è stata poi illustrata attraverso la proiezione di vari filmati su diverse situazioni di gioco, così da illustrare le motivazioni che hanno portato i fischietti a prendere una determinata decisione. I presenti hanno poi potuto visitare il centro VAR di Lissone, oltreché approfondire la conoscenza del nuovo fuorigioco semiautomatico, reso più efficiente che in passato.