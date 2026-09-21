Valon Behrami parla dagli studi di Dazn dopo lo spettacolo offerto da Roma e Inter all'Olimpico. "L'Inter esce con la consapevolezza che quando accelera può recuperare contro chiunque - afferma lo svizzero -. La Roma, se perde intensità, diventa vulnerabile, perciò l'Inter esce con più certezze. E' la squadra che deve dominare il campionato, la Roma per stare lì deve dare il 110%. Se cala fisicamente inizia a subire e diventa fragile, anche se poi nel primo tempo è dominante".

"I gol subiti dall'Inter? C'è un filo sottile tra leggerezza e presunzione - continua Behrami -. La difesa dell'area è proprio da 'tanto siam più forti e la risolviamo'. La sensazione che danno è di presunzione. Non percepire il pericolo è presunzione, magari il tecnico stesso vuole un po' di leggerezza in squadra, ma la leggo come presunzione. Quando sei dominante devi essere un po' presuntuoso, ma in alcuni momenti è eccessiva".