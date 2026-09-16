Dopo essersi 'presentato' ieri ai tifosi col gol del 2-0 nel match di Coppa Italia contro il Pisa, Wilfried Gnonto è protagonista della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina. Il giocatore uscito dal vivaio dell'Inter racconta come è nata la trattativa che lo ha portato in viola: "L'ho vissuta in modo sereno ma speravo tanto che quest'affare si concretizzasse. Avevo bisogno di qualcosa di diverso, visto che l'ultima stagione non è stata molto positiva. In ottica Nazionale penso che l'Italia fosse la soluzione migliore. Ho avuto la fortuna di adattarmi subito bene qui, mi hanno accolto tutti molto bene. Spero di fare il meglio".

Hai un po' sofferto il fatto di non essere stato richiamato prima in Italia?

"Non avevo questa voglia matta di tornare, sono sincero. Quindi non l'ho propriamente "sofferto", ma l'Italia è il mio Paese. E so cosa rappresenta la Fiorentina per la Serie A, per cui non potevo dire di no alla chiamata viola. All'estero sono cresciuto tanto soprattutto come uomo: spero di portare queste esperienze qua in Italia e metterle al servizio dei miei compagni".