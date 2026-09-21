Weekend di vittorie per le rappresentative nerazzurre giovanili sia maschili sia femminili. Dall'Under 20 maschile fino all'Under 15 femminile solo successi e tanti gol messi a segno. Tra questi spicca il 6-1 nel derby contro il Milan categoria U18. Di seguito tutti i risultati, come pubblicato dal club sul proprio sito.

UNDER 20 sabato 19 settembre, ore 13:00- Campionato, 5ª giornata: Monza-Inter 2-3 Reti: 35’ D’Agostino, 47’ e 73’ Carrara

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 20 settembre, ore 15:00 - Campionato, 1ª giornata: Inter-Napoli 1-0 Reti: 34’ 2t Montaperto

UNDER 18 Domenica 20 settembre, ore 15:45- Campionato, 4ª giornata: Milan-Inter 1-6 Reti: 4’ e 37’ Limido, 9’ e 44’ Strand, 13’ e 55’ Maghlout

UNDER 17 Sabato 19 settembre, ore 11:00 - Campionato, 3ª giornata: Sudtirol-Inter 0-1 Reti: 72’ Omini P.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 20 settembre, ore 14:30 - Campionato, 1ª giornata: Inter-Res Donna Roma 5-0 Reti: 41’ Loda, 44’ Franceschi, 13' 2t Rizzotto, 30 3t Franceschi, 44' 2t Nuzzi

UNDER 16 Domenica 20 settembre, ore 15:00 - Campionato, 2ª giornata: Venezia-Inter 1-3 Reti: 47' Pititto, 67' Fall, 77' Zoumbare

UNDER 15 Domenica 20 settembre, ore 13:00 - Campionato, 2ª giornata: Venezia-Inter 2-3 Reti: 6' Crivellaro, 50' De Bernardo, 78' Pacciolla

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 20 settembre, ore 14:30 - Campionato, 1ª giornata: Inter-Res Donna Roma 13-0 Reti: 3’, 8’, 10’ e 15’Giovannini, 11’Molinari, 13’Nodari, 18’Bosio, 13’ 2t e 18’ 2t Sasselli, 10’ 3t Pedrini, 16’3t e 22’ 3t Sasselli, 23’3t Barlassina