Con le sue ottime performance di inizio stagione, ha saputo attrarre l'interesse delle big del nostro campionato e l'attenzione di Roberto Mancini che lo ha convocato per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Ora, Alessandro Romano si prende le coccole legittime del suo presidente, Tommaso Giulini, che ai microfoni di RAI Radio Uno sottolinea: "Daniel Maldini e Romano sono due dei nostri giovani sui quali crediamo tanto. Alessandro è ancora più giovane, classe 2006, è un “tuttocampista”, può giocare in ogni ruolo del centrocampo, è un giocatore molto dinamico. È un ragazzo che ha le idee chiare, sa quello che vuole. Credo riuscirà ad arrivare lontano, sono contento che il nostro Commissario tecnico gli abbia dato la possibilità di giocare con la maglia dell’Italia e che lui l’abbia scelta”.