Per la prima volta in stagione il campionato si ferma per lasciare spazio agli impegni delle squadre nazionali. Il formato prevede una novità rispetto a quanto successo negli ultimi anni: per la prima volta infatti ogni selezione disputerà tre o quattro partite nel corso di tre settimane, con la Serie A che osserverà due weekend di pausa. Durante la sosta si giocheranno diverse sfide importanti: in Europa prenderà il via la nuova edizione della UEFA Nations League, mentre in Africa andranno in scena le qualificazioni alla Coppa delle nazioni africane in programma nell'estate 2027. Oltre alle partite ufficiali come di consueto ci sarà spazio anche per diverse gare amichevoli.
Nel corso della sosta saranno 13 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni. Questo il dettaglio:
ITALIA
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito
Italia-Belgio, venerdì 25/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Roma
Turchia-Italia, lunedì 28/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – UEFA Nations League | Bursa
Francia-Italia, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi
Italia-Turchia, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bologna
ARGENTINA
Lautaro Martinez
Argentina-Bolivia, giovedì 01/10 ore 02:00 (mercoledì 30/09, ore 21:00 ora locale) - Amichevole | Cordoba
Argentina-Burkina Faso, domenica 04/10 ore 02:00 (sabato 03/10, ore 21:00 ora locale) - Amichevole | Buenos Aires
Argentina-Benin, mercoledì 07/10 ore 01:00 (martedì 06/10, ore 20:00 ora locale) - Amichevole | Buenos Aires
COSTA D'AVORIO
Ange-Yoan Bonny
Costa d'Avorio-Ghana, giovedì 24/09 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Bouaké
Somalia-Costa d'Avorio, martedì 29/09 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Qualificazioni Coppa d'Africa | Abidjan
Costa d'Avorio-Camerun, sabato 03/10 ore 21:00 (19:00 ora locale) – Amichevole | Abidjan
CROAZIA
Petar Sucic
Cechia-Croazia, sabato 26/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Praga
Spagna-Croazia, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Siviglia
Croazia-Inghilterra, sabato 03/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Rijeka
Croazia-Spagna, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Spalato
FRANCIA
Andy Diouf
Turchia-Francia, venerdì 25/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – UEFA Nations League | Izmit
Belgio-Francia, lunedì 28/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Bruxelles
Francia-Italia, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi
Francia-Belgio, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Parigi
GERMANIA
Yann-Aurel Bisseck
Olanda-Germania, giovedì 24/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Amsterdam
Germania-Grecia, domenica 27/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Augsburg
POLONIA
Piotr Zielinski
Polonia-Bosnia Erzegovina, venerdì 25/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia
Svezia-Polonia, lunedì 28/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Stoccolma
Polonia-Romania, venerdì 02/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Varsavia
Bosnia Erzegovina-Polonia, lunedì 05/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Zenica
SERBIA
Aleksandar Stankovic
Serbia-Grecia, giovedì 24/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado
Serbia-Olanda, domenica 27/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Belgrado
Germania-Serbia, venerdì 01/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Monaco
Olanda-Serbia, domenica 04/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Eindhoven
SPAGNA
Josep Martinez
Inghilterra-Spagna, sabato 26/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Londra
Spagna-Croazia, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Siviglia
Spagna-Cechia, sabato 03/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Oviedo
Croazia-Spagna, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Spalato
SVIZZERA
Manuel Akanji
Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Skopje
Scozia-Svizzera, martedì 29/09 ore 20:45 – UEFA Nations League | Glasgow
Svizzera-Slovenia, sabato 03/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Lucerna
Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 06/10 ore 20:45 – UEFA Nations League | Lucerna
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 20:50 Zazzaroni: "Gesto Curva Juve? Mazzola mai divisivo, gesto inaccettabile"
- 20:36 Venti secondi di vera Inter. Quella che non perdona nessuno
- 20:22 Accuse per ADL: "Data di nascita di Caprile sbagliata per pagarlo meno"
- 20:08 Roma, Malen ringrazia sui social i tifosi per il tifo contro l'Inter
- 19:54 La Juve si riscatta in campionato: 2-0 all'Atalanta con una rete per tempo
- 19:40 Roma-Inter, le statistiche finali raccontano un dato ben preciso
- 19:27 L'analisi di Brocchi: "L'Inter resta favorita in A. Roma? Può giocarsela fino alla fine"
- 19:13 L'Inter e le squadre della Capitale: alla sosta con un primato condiviso. E nel 1999...
- 18:59 L'Inter U18 dà ancora spettacolo: tramortito 6-1 il Milan. 22 gol segnati in quattro gare
- 18:43 Inter U23-Foggia, le pagelle: Avitabile, gol e MVP. Mancuso evanescente
- 18:30 Vergogna a Torino: la Curva della Juve non rispetta il minuto di silenzio per Mazzola
- 18:16 Avitabile in conferenza: "Sono tornato benissimo dopo l'infortunio. Il gol? Un'emozione"
- 18:01 Fumagalli in conferenza: "Per me indossare questa maglia è un sogno"
- 17:50 Danesi in conferenza: "Prova di grande carattere. Bovio è straordinario"
- 17:48 Roma, infortunio per Wesley: dovrà saltare gli impegni col Brasile
- 17:37 fcinUna settimana di relax per l'Inter: appuntamento lunedì 28 ad Appiano
- 17:34 Lazio, Mandas: "Roma-Inter ci ha dato la carica? No, pensiamo solo a noi stessi"
- 17:20 Ausilio ricorda Mazzola: "Io da DS lo avrei acquistato volentieri"
- 17:05 Carattere Inter U23: i nerazzurri ribaltano il Foggia e vincono 3-2
- 17:05 Colpo Frosinone, va ko il Como. Il Parma trova la prima vittoria
- 16:47 Alexiou goleador con l'AEK Atene: "Non mi aspettavo di segnare due reti"
- 16:33 Inizia la maxi-pausa per le Nazionali: tutti gli interisti convocati
- 16:18 Argentina, Scaloni convoca anche Palacios per le prossime amichevoli
- 16:04 FIGC, rischio commissario: Malagò chiede 'aiuto' a Marotta e Percassi
- 15:50 Platini: "Con Mazzola se ne va la mia giovinezza. Firmai per l'Inter con lui"
- 15:35 Il 2-2 dell'Olimpico non cambia le quote Scudetto: Inter ancora avanti
- 15:21 Beppe Sala ricorda Mazzola: "Ha rappresentato lo spirito di Milano"
- 15:06 CF - Costi nuovo stadio, per il solo impianto stima di quasi 600 mln
- 14:56 Ospite di lusso al Breda: il presidente Marotta assiste a Inter U23-Foggia
- 14:52 Zidane: "Diouf a sinistra può giocare, lavoreremo perché renda al meglio"
- 14:37 Il Napoli si ferma da solo al Franchi: la Fiorentina fa 1-1 su autogol
- 14:22 Mou e il primo Inter-Milan: "Una sorpresa. Pensavo ci fosse astio invece..."
- 14:09 Chivu fa 100 punti a tempo di record e supera Mourinho. "Ma sono numeri"
- 13:55 Pazzini: "Le rimonte dell'Inter non sono un caso. Credo succeda perché..."
- 13:42 Il Giornale - Jones delude, resta il buco Calhanoglu. La ThuLa è la miglior polizza
- 13:28 Inter U20 capolista nel segno di Carrara: 7 gol in 5 partite per lui
- 13:11 Angolo Tattico - Koné tra le linee, la ThuLa attacca l'area e si allarga
- 12:56 Paolo Rossi su Mazzola: "Personalità straordinaria, fuori scala"
- 12:42 Chivu: "Approccio non degno, ma risultato giusto su un campo difficile"
- 12:28 Domenghini: "Mazzola? Se ne va un pezzo d'Italia. La Grande Inter..."
- 12:14 Facchetti ricorda Mazzola: "Da Valentino a Mazzolino, campioni per l'eternità"
- 12:00 Corsera, le pagelle: "Lautaro campione che inventa spazi, Jones lacunoso"
- 11:46 Moratti: "Mazzola? Il suo primo pensiero era l'Inter. Era un interista vero"
- 11:32 Costacurta: "Lautaro capitano straordinario, non solo per i due gol"
- 11:18 Le pagelle di TS: Lautaro da 8, Akanji il peggiore. Jones ancora bocciato
- 11:04 Ambrosini: "Inter corazzata, per rimontare all'Olimpico devi essere veramente forte"
- 10:50 Rivera: "Io e Mazzola divisi solo dal derby. Il dualismo tra noi un po' gonfiato"
- 10:36 Moratti: "Mazzola è la storia dell'Inter. Quel gol a Budapest impareggiabile"
- 10:22 GdS - Mazzola, l'abbraccio dell'Olimpico. Domani i funerali a Sant'Ambrogio
- 10:08 Marotta a SM: "Abbiamo l'obbligo di preservare la memoria di Mazzola"
- 09:54 Le pagelle del CdS: Lautaro da 8, Chivu e Thuram 7. Jones rimandato
- 09:40 La moviola del CdS: Massa da 6,5. Akanji, giusto solo il giallo
- 09:26 Roma, Wesley a SM: "Un punto è poco per noi, ma con l'Inter serve il 200%"
- 09:12 Bisseck a SM: "Non siamo ancora al nostro livello. Roma anti-Inter? È presto..."
- 08:58 Mazzola, il figlio: "Ora è col nonno, vicino a Facchetti, a discutere con Herrera"
- 08:43 GdS - Chivu sorride, dopo la sosta ritrova Spence. Provedel contro il Parma?
- 08:29 Le pagelle della GdS: Lautaro sugli scudi, delude Jones
- 08:14 La moviola della GdS: regolare il 2-0 di Koné, Thuram rischia il giallo
- 08:00 La maratona dell'Olimpico: Lautaro sale in cattedra, Roma-Inter è un moto perpetuo
- 00:00 Chivu diventi psicologo
- 23:49 Abodi: "Legge Melandri da rivedere. Più soldi a chi punta sugli italiani"
- 23:34 Amadeus: "Se sono diventato interista è anche grazie a Mazzola"
- 23:19 Bazzani: "L'Inter manda un messaggio a tutti: contro di loro non è mai finita"
- 23:05 Rimonte, numeri impressionanti: con Chivu eguagliati in pochi mesi dieci anni di Serie A
- 22:51 Lazio, colpo al Penzo: Venezia battuto 2-0, biancocelesti in vetta con Inter e Roma
- 22:37 Roma, Soulé in conferenza: "L'Inter è la squadra campione, noi vogliamo lottare al massimo"
- 22:22 Roma, Gasperini in conferenza: "Inter in condizione. Lautaro? Gli ho detto di smetterla di farci gol..."
- 22:08 Roma, Wesley: "Inter al top in Europa, ma meritiamo la nostra classifica"
- 21:53 Bisseck a Sky: "Quarta volta sotto di due gol, come mai? Bella domanda..."
- 21:39 Frey: "Mazzola è il motivo per cui sono approdato all'Inter"