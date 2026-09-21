Cessione di mercato a titolo temporaneo per l'Inter Women. Lidia Consolini farà una nuova esperienza con la maglia della Lazio fino al termine della stagione agonistica corrente. Di seguito la nota ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lidia Consolini: il difensore classe 2007 si trasferisce alla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".

Oltre a Consolini, lascia anche l'attaccante argentina Annika Paz, che ha fatto parlare di sé durante i recenti Mondiali Under 18: la classe 2008 si trasferisce al Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Contestualmente Annika ha firmato il rinnovo di contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2029.

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 17:10
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione