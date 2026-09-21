Gianfelice Facchetti ha voluto esprimere un ricordo profondo per Sandro Mazzola al termine dei funerali celebrati questo pomeriggio: "Mazzola è un pezzo dell'Inter e della storia del calcio italiano. Da Valentino a Sandro è un unicum della storia del calcio di questo Paese. I ricordi sono tanti, legati a mio papà col quale le carriere sono sovrapponibili e il palmares pressoché identico. Hanno condiviso tanti momenti insieme anche post-carriera. Due percorsi simili anche per la cifra stilistica e lo stile. Ho avuto la fortuna in questi vent'anni di assenza di mio papà, di parlare con Sandro, sono cose molto intime che tengo per me. Ho apprezzato la sua voglia di esserci e di restituire ciò che avevano vissuto insieme, fosse la presentazione di un libro e uno spettacolo a teatro".

Gianfelice Facchetti, figlio dell’indimenticabile Giacinto, ricorda Sandro Mazzola ❤️ pic.twitter.com/urWRmbE8fi — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 21, 2026