"Faremo tutto il possibile per rendere visibile un nuovo approccio. Mi aspetto di più nell'immediato. Potrebbe diventare un po' caotico, ma lo accetto, purché sia ​​vivace". Lo afferma il nuovo CT della Nazionale tedesca Jürgen Klopp, che intervenuto in conferenza stampa all'inizio dei lavori della sua prima Mannschaft ha anche toccato il tema della difesa e del lavoro difensivo, parole che toccano anche Yann Bisseck, presente nell'elenco dei convocati: "La qualità calcistica si vede quando la squadra ha stabilità in difesa", ha affermato Klopp, aggiungedo: "È molto più importante come giochiamo che chi gioca. Ora dobbiamo concentrarci anche sul modo in cui giochiamo".

Jürgen Klopp ha apportato una modifica alla sua rosa divisa. L'esterno Karim Adeyemi, passato dal Borussia Dortmund al Barcellona in estate, sostituirà il giovane del Bayern Monaco Lennart Karl nella lista dei 24 convocati per le prime due partite: giovedì ad Amsterdam contro i Paesi Bassi e tre giorni dopo ad Augusta contro la Grecia.