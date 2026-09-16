Sebastiano Esposito ha scelto un'avversaria di prestigio per mettere a referto il suo primo gol con la maglia del Sassuolo. Domenica scorsa, infatti, l'attaccante scuola Inter ha aperto le marcature nel pazzo 3-2 con cui i neroverdi hanno avuto ragione della Juventus, beffandola con la rete dell'ex  Vasilije Adžić. "Direi non male come prima volta. Serata pazzesca!", ha scritto l'attaccante classe 2005 sul suo profilo Instagram, manifestando la sua contentezza per i tre punti conquistati dalla squadra e per la gioia personale. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 18:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.