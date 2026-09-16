Sebastiano Esposito ha scelto un'avversaria di prestigio per mettere a referto il suo primo gol con la maglia del Sassuolo. Domenica scorsa, infatti, l'attaccante scuola Inter ha aperto le marcature nel pazzo 3-2 con cui i neroverdi hanno avuto ragione della Juventus, beffandola con la rete dell'ex Vasilije Adžić. "Direi non male come prima volta. Serata pazzesca!", ha scritto l'attaccante classe 2005 sul suo profilo Instagram, manifestando la sua contentezza per i tre punti conquistati dalla squadra e per la gioia personale.