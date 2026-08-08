La cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahçe è sempre più vicina. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l'attaccante belga avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento e il Napoli, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura già nelle prossime 24 ore. In questo modo la formazione allenata da Allegri sarebbe così pronta ad affondare per ulteriori colpi di mercato, rinforzando quel reparto offensivo di cui tanto si è parlato nella sessione estiva di mercato.