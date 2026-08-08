Sebastiano Esposito, quale futuro? Dopo gli interessamenti di Atalanta e Venezia, anche il Como ha chiesto informazioni per il classe 2002. Lo riferisce l'edizione odierna de L'Unione Sarda, spiegando che allo stato attuale delle cose si tratta di un semplice sondaggio effettuato. Non ci sono ancora sviluppi concreti e ricordiamo che l'Inter osserva la situazione, considerando la percentuale sulla futura rivendita che spetta al club nerazzurro. La valutazione che ha sempre fatto il Cagliari è di circa 20 mln di euro.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 19:38
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione