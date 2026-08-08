Sebastiano Esposito, quale futuro? Dopo gli interessamenti di Atalanta e Venezia, anche il Como ha chiesto informazioni per il classe 2002. Lo riferisce l'edizione odierna de L'Unione Sarda, spiegando che allo stato attuale delle cose si tratta di un semplice sondaggio effettuato. Non ci sono ancora sviluppi concreti e ricordiamo che l'Inter osserva la situazione, considerando la percentuale sulla futura rivendita che spetta al club nerazzurro. La valutazione che ha sempre fatto il Cagliari è di circa 20 mln di euro.