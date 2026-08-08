Nel corso di un’intervista rilasciata a DSports, Juan Cuadrado, ex esterno colombiano classe 1988 e attualmente svincolato, è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus. Il giocatore ha ripercorso gli anni trascorsi in bianconero, soffermandosi anche sul discusso trasferimento all’Inter, una scelta che aveva suscitato non poche reazioni tra i tifosi juventini.

Le dichiarazioni di Cuadrado

"Ero capitano della Juventus, ho fatto la storia della società con oltre 300 partite, un traguardo che nemmeno i giocatori italiani hanno raggiunto. Lo vedo lì ed è motivo di orgoglio. Dopo otto anni mi sono ritrovato svincolato e molti hanno considerato un tradimento il mio passaggio all’Inter. Ma quando sei senza lavoro devi cercare altre opzioni. Io non volevo andarmene, mi avevano offerto un rinnovo, ma poi non lo hanno mantenuto".