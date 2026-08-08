A quasi 40 anni, Yuto Nagatomo non vuole saperne di gettare la spugna e andrà avanti a lottare in campo. L'FC Tokyo ha annunciato il prolungamento del contratto dell'ex terzino dell'Inter per un'altra stagione. Nagatomo ha spiegato così la sua decisione nel corso di una conferenza stampa: "Dal profondo del mio cuore nasce la passione di vincere il campionato con l'FC Tokyo e sollevare il trofeo". Un atto che arriva dopo la precoce eliminazione dagli ultimi Mondiali con la Nazionale giapponese, un'amarissima quinta partecipazione consecutiva alla competizione: "Avevo investito così tanto in questi quattro anni che, dopo la Coppa del Mondo, ho sentito un vuoto nel cuore e stavo pensando al ritiro. Ma ora, combatterò con la stessa passione ardente di quando ero un esordiente. Vinceremo il campionato quest'anno", ha poi dichiarato davanti ai tifosi.

Con 146 presenze nella Nazionale giapponese, Nagatomo è secondo per numero di gettoni solo a Yasuhito Endo, fermo a 152 partite. Un record che Yuto ha tutta l'intenzione di battere: "Finché sarò un giocatore, il mio obiettivo sarà la Nazionale. Voglio correre più di chiunque altro, lottare con più grinta e rendere tutti felici con il mio gioco intenso. Mostrerò una versione migliorata di me stesso in campo".