Il Vasco ha ufficialmente annunciato l'accordo per l'ingaggio dell'attaccante argentino Facundo Colidio, ex giocatore del River Plate e con un passato anche nelle giovanili dell'Inter. Il nuovo numero 9 è già arrivato a Rio de Janeiro e ha indossato la maglia del club bianconero. Al suo arrivo in Brasile, Colidio ha espresso la responsabilità di rappresentare il Vasco e le sue aspettative per il club di Rio de Janeiro. "Ho aspettative molto alte. Vengo da un grande club e sono in ottima forma. Voglio tornare ai massimi livelli",

Il Vasco ha versato nelle casse del River la somma di 4,5 milioni di dollari per il 50% dei suoi diritti economici. Il restante 50% dei diritti di trasferimento è valutato 5,5 milioni di dollari. All'Inter, lo ricordiamo, spetta una percentuale del 10% della somma incassata dai Cruzmaltinos.