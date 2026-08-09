A quasi 40 anni, Yuto Nagatomo non vuole saperne di gettare la spugna e andrà avanti a lottare in campo. L'FC Tokyo ha annunciato il prolungamento del contratto dell'ex terzino dell'Inter per un'altra stagione. Questo il commento dell’ex Inter dopo la prima partita:

“Grazie per il supporto al debutto di ieri! Il vostro tifo mi ha fatto tremare l'anima sul serio. Ho pensato di nuovo che voglio vincere a Tokyo e rendere felici tutti voi. La partita l'abbiamo persa, è stato un peccato, ma fino all'espulsione Tokyo è stata fortissima. È appena iniziata! Da qui in poi, andiamo avanti insieme verso la vittoria!”.