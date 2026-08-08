La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra essere arrivata definitivamente ai titoli di coda. L’attaccante belga, infatti, non raggiungerà la squadra in ritiro, un segnale sempre più chiaro di una separazione ormai prossima e destinata a concretizzarsi nelle prossime settimane. Il futuro del centravanti resta dunque tutto da definire. Tra le società maggiormente interessate c’è sempre l’Atlanta, che continua a monitorare con attenzione la situazione e potrebbe rappresentare una delle principali soluzioni per il giocatore. Nelle ultime ore, però, si è aggiunto un nuovo scenario internazionale. Il Fenerbahce, già protagonista di un primo sondaggio, ha intensificato nella serata di ieri i contatti con l’entourage di Lukaku. Il club turco vuole capire concretamente la fattibilità dell’operazione e valutare la disponibilità del belga a prendere in considerazione una nuova esperienza lontano dall’Italia. Il Napoli, dal canto suo, sembra aver ormai preso atto della situazione. L’assenza di Lukaku dal ritiro certifica una distanza diventata difficile da colmare e apre ufficialmente la strada alla ricerca di una nuova destinazione. Atlanta e Fenerbahce restano così alla finestra, in attesa di capire quale sarà la prossima tappa della carriera dell’attaccante.