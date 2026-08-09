Federico Valietti pronto a ripartire dalla Cavese. Secondo quanto riporta oggi Tuttomercatoweb, il giocatore potrebbe sposare la causa dei campani, unendosi al gruppo allenato da Cristiano Masitto. Cresciuto nell'Inter, con la Primavera nerazzurra ha vinto due Campionati Primavera, una Supercoppa Primavera e un Viareggio tra il 2017 e il 2018. Reduce da un'esperienza al Foggia, in questo momento è senza squadra. Terzino destro classe 1999, tra Serie C e Coppa Italia Serie C ha raccolto quasi 100 presenze, vestendo le maglie di Foggia, Trapani, Taranto, Vicenza e Carrarese