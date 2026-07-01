Sinan Akçıl, cantatuore turco che ha realizzato una canzone dal titolo che tradotto suona come "Arrivano i Turchi", composto appositamente per la Nazionale di Vincenzo Montella prima dei Mondiali che per i Milli Takim sono finiti già alla fase a gironi, intervistato da 2. Sayfa ha rivelato dettagli inediti sul processo di composizione della canzone svelando un intoppo imprevisto. Il famoso cantante ha affermato che la fase di preparazione non è andata come sperato a causa di un veto posto dal capitano della Nazionale: "Hakan Calhanoglu e Merih Demiral non lo volevano e hanno insistito con il presidente della Federazione perché scegliesse 'Adimiz Turkiye' ('Il nostro nome è Turchia') del rapper Murda".

Dopo l'eliminazione, scatta l'ironia

Akçil aggiunge: "Quando l'ho saputo, mi sono ritirato. Quindi, a quanto pare, la decisione sull'inno è stata presa da loro due. Prima dei Mondiali, c'era un'amichevole con la Macedonia del Nord. Avremmo dovuto tenere un concerto. Un funzionario della Federazione ha rilasciato una dichiarazione dicendo: 'Eseguiremo il concerto di Murda solo in base alla decisione dei giocatori'. Quindi, ho annullato il concerto due giorni prima", denunciando quindi una sorta di ostracismo nei confronti suoi e del suo pezzo. Dopo l'eliminazione della Turchia dai Mondiali, il cantante si è poi lasciato andare ad un commento ironico: "Se l'avessi saputo, avrei cambiato il nome dell'inno da 'Arrivano i turchi' a 'Se ne vanno i turchi'".